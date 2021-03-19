الامارات | سينغ يهدي «السراب» لقب «الإسطبلات الخاصة» في مهرجان أبوظبي للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سينغ يهدي «السراب» لقب «الإسطبلات الخاصة» في مهرجان أبوظبي للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت إسطبلات السراب عن طريق الفارس الهندي بهاواني سينغ، بلقب كأس الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر في افتتاح مهرجان أبوظبي للقدرة، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 93 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم الفارس سهاواني سينغ المركز الأول بعدما جاء في المركز الثامن في المرحلتين الأولى والثانية، وتقدم إلى المركز السابع في المرحلة الثالثة، ثم قفز إلى المركز الأول في المرحلة الرابعة على صهوة الجواد «باشوان دي لافون» المملوك إلى إسطبلات السراب، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة الجنوب إفريقية جيسيكا موسترت على صهوة الجواد «إتش إم» المملوك إلى إسطبلات ماس، وحل ثالثاً الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «بوميك» المملوك إلى إسطبلات «زعبيل 2».

أما بالنسبة إلى منافسات السباق فقد تصدر الفارس حمدان أحمد المري المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً على صهوة الجواد «شامان دي لا فولي» المملوك إلى إسطبلات «زعبيل 3»، وتبعه في المرتبة الثانية الفارس زايد غانم المري على صهوة الجواد «شابان تيولير» المملوك إلى إسطبلات «زعبيل 3»، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد محمد الجابر على صهوة الجواد «أرجين» المملوك لإسطبلات الجابر.

وتقدم الفارس زايد المري من الثاني إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، بينما قفز الفارس سعيد الحربي من السابع إلى الثاني على صهوة الجواد «بيركاز ماغنوم» المملوك لإسطبلات «زعبيل 2»، كما تقدم الفارس محمد الكتبي من الـ11 إلى الثالث على صهوة الجواد «إل زد أنوس» المملوك لإسطبلات ماس.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً بعدما تقدم الفارس عبدالله المري من الرابع إلى الصدارة على صهوة الجواد «بوميك» المملوك لإسطبلات «زعبيل 2»، بينما حافظ الفارس سعيد الحربي على المركز الثاني، وتقدم الفارس حمدان المري من السابع إلى الثالث.

100

كيلومتر مسافة سباق كأس الإسطبلات الخاصة في افتتاح مهرجان أبوظبي للقدرة.

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