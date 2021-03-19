الامارات | حاكم الشارقة يأمر بتخصيص مبنى للرياضات البحرية في نادي الحمرية

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يأمر بتخصيص مبنى للرياضات البحرية في نادي الحمرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمراً سامياً بتخصيص مبنى للرياضات البحرية بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، في مكرمة جديدة للرياضة بالإمارة الباسمة والاهتمام بالرياضة والرياضيين.

وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، في تصريح صحافي: «هذه المكرمة هدية غالية من صاحب السموّ حاكم الشارقة، وفرحة كبيرة للرياضيين في المنطقة. ويعمل المجلس على جميع الترتيبات اللازمة، حيث تدفعنا هذه المكرمة لتقديم المزيد من الاهتمام، والحرص على رفعة الرياضة في الإمارة الباسمة بشكل عام، وعلى مستوى الرياضات البحرية بشكل خاص».

وأضاف: «يعدّ مبنى الرياضات البحرية بالحمرية إضافة جديدة للرياضات البحرية في الإمارة، بعد نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ما يؤكد مدى أهمية الرياضة في الشارقة، والمؤهلات المميزة لأنديتها في ظل توافر البنى التحتية والإمكانات من مختلف الجوانب، ما يدفع إلى مزيد من العمل لترجمة هذا الاهتمام إلى تقدم مستوى البطولات والإنجازات التي تعزز هذه الجهود المبذولة».

وأشار إلى أنه «سيتم تخصيص قطعة أرض للمبنى، ويجري العمل بين دائرة الأشغال العامة ونادي الحمرية ونادي الشارقة البحري بخصوص إنشاء المبنى، ما يعطي المجال لأن تكون منطقة الحمرية واجهة رياضية عالمية للرياضات المائية، وسيشكل ذلك دافعاً لمقابلة هذه الرعاية بمزيد من العمل، والسعى إلى تحقيق الإنجازات باسم الإمارة والدولة، وتوسيع قاعدة ممارسي هذه الرياضات».

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