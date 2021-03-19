الامارات | منصور بن محمد يشهد بطولة دبي للجواد العربي.. ويفتتح «المعرض الدولي»

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يشهد بطولة دبي للجواد العربي.. ويفتتح «المعرض الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الجولة الافتتاحية لبطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها الـ18، التي جرت منافساتها، أمس، وتستمر على مدار ثلاثة أيام في المركز التجاري، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وافتتح سموّه معرض دبي الدولي للخيل المصاحب للبطولة، واطّلع على أهم المعروضات المتصلة بمعدات الخيل ومستلزماتها من مواد غذائية وطبية و إكسسوارات وغيرها، كما يقام على هامش البطولة مزاد علني لـ57 جواداً من الخيول العربية الأصيلة من إنتاج المرابط الرائدة للخيول بالدولة.

وأبدى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إعجابه بالمشاركة الواسعة لأجود الخيول من الإمارات والسعودية والكويت والولايات المتحدة والبرازيل وبولندا، معتبراً سموّه أن هذه المشاركة المحلية والدولية في هذا الحدث الرياضي السنوي العالمي نجاحاً لدولة الإمارات، لأنه يقام في ظل ظروف مستجدة فرضتها جائحة «كورونا» على المنطقة والعالم.

وهنأ سموّه القائمين على تنظيم هذه الفعالية وكل من يعمل على إنجاحها، بحيث تعكس الإرادة القوية للجهات المعنية في الدولة على المضي قدماً في استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات على أرض دولتنا العزيزة، متمنياً للجميع السلامة والنجاح. وكانت النسخة الـ18 من بطولة دبي للجواد العربي قد افتتحت منافساتها «وسط إجراءات احترازية كاملة»، بشوط المهرات أقل من سنة، وحصد ت المركز الأول فيها المهرة «أي دي بدور» لمالكها حمد عدنان الشحي، وحصلت على المركز الثاني المهرة «ضيء الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وذهب المركز الثالث للمهرة «إف أي إم اشبيلدنديتا» لمالكها فيدريكو جوس. وفي شوط المهرات بعمر الأقل من سنة، فازت بالمركز الأول المهرة «فلاح الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحلت ثانية المهرة «مصعب أو إس» لمالكها أويسترهوف، وجاءت في المركز الثالث المهرة «إس كيو جبار» لمربط الصقران. كما فازت المهرة «أر أي عنود» من مربط رأس الخيمة بالمركز الأول بالقسم الأول للشوط المخصص للمهرات بعمر سنة بمجموع 92.40 نقطة، وحلت ثانية «ع ج غزالة» لمربط عجمان بمجموع 92.20 نقطة، وثالثة «دمشق السيد» لمربط السيد للخيل بمجموع 91.90 نقطة. وفي منافسات القسم الثاني من الشوط ذاته، فازت بالمركز الأول المهرة «ج العلا» من مربط عجمان بمجموع 92 نقطة، وحلت في المركز الثاني المهرة «دي بيسان» لمربط دبي بمجموع 92 نقطة، وجاءت ثالثة المهرة «الاريام الظنة» لإسطبلات الاريام العربية 91.20 نقطة.

عبيدالله: البطولة علامة مسجلة وفارقة عالمياً

قال مدير البطولة، قصي عبيدالله، في تصريحات صحافية: «إن بطولة دبي الدولية للجواد العربي تعدّ من أقوى البطولات العالمية، نظراً إلى مشاركة أجود وأفضل الخيول محلياً وعالمياً، وهذا ما يعزّز مكانتها التي تشهد سنوياً فوز الخيول المحلية بالبطولات الذهبية».

وأضاف: «بطولة دبي الدولية للجواد العربي أصبحت علامة مسجلة وفارقة في مختلف بطولات العالم لجمال الخيل، حيث تستقطب أفضل المشاركات العالمية في جميع البطولات، وتكون التصفيات النهائية بينها قوية من أجل المشاركة في البطولة، ما يعزّز من قيمتها وأهميتها دولياً». وتابع: «النسخة الحالية من البطولة شهدت مشاركات جديدة من مختلف دول العالم لأفضل الخيول وصفوتها، ما يؤكد أن العمل جار في كل نسخة من أجل تقديم الأفضل للإنتاج، سواء كان محلياً أو عربياً أو عالمياً». وأوضح: «ما تحقق من نجاح خلال السنوات الماضية كان رصيداً إيجابياً للغاية لتقديم الأفضل في النسخ الحالية، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن البطولة وجدت لتكون الأولى في العالم».

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جواداً دخلت في المزاد العلني للخيول العربية الأصيلة على هامش البطولة.

- رئيس مجلس دبي الرياضي اطّلع على أهم المعروضات المتصلة بمعدات الخيل ومستلزماتها.

- النسخة الـ18 من البطولة افتتحت منافساتها «وسط إجراءات احترازية كاملة».

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