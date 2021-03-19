الامارات | «الصقور» يواجه الحمرية للتمسك بصدارة الأولى.. وفرصة أخيرة لـ «النواخذة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يواجه الحمرية للتمسك بصدارة الأولى.. وفرصة أخيرة لـ «النواخذة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الإمارات متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم برصيد 30 نقطة مباراة مهمة أمام مضيفه الحمرية عند الساعة الخامسة و40 دقيقة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 17 للبطولة.

ويتطلع الفريقان لنيل النقاط كاملة، حيث يبحث «الصقور» عن ثلاث نقاط لتعزيز الصدارة، ما يعني أن نزيف النقاط ممنوع عليه في المباراة مع بدء العد التنازلي لختام البطولة، بينما يبحث الحمرية (18 نقطة) بقيادة الدولي السابق فيصل خليل عن نقاط التقدم بمركز أفضل من المركز السادس الذي يحتله الفريق حالياً. ويستضيف دبا الفجيرة (22 نقطة) ضيفه مسافي (15 نقطة)، وتعد الفرصة الأخيرة لـ«النواخذة» لاستعادة حظوظه بالمنافسة في الصعود.

ويلتقي العربي السابع (18 نقطة) مع التعاون الثامن (17 نقطة) لتحسين المراكز، خصوصاً من جانب العربي الذي يواصل تقديمه سلسلة من المباريات وتحقيق النتائج المميزة.

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