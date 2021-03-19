الامارات | شيخة أحمد.. بطلة رياضية وصحافية

شكرا لقرائتكم خبر عن شيخة أحمد.. بطلة رياضية وصحافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت عضو فريق الإمارات للسيدات للقفز بالمظلات، شيخة أحمد، أنها درست الإعلام في الجامعة الكندية في دبي، وتطمح للعمل صحافية، إلى جانب الهوايات الأخرى التي تمارسها، وهي القفز بالمظلات، ورياضة الفروسية. وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «أحببت مجال الصحافة والإعلام، كونه مجالاً مميزاً، ويخدم المجتمع، من خلال الرسالة والدور اللذين يقوم بهما». يذكر أن شيخة أحمد سبق لها المشاركة في العديد من البطولات الدولية للقفز المظلي.

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