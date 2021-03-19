الامارات | مينديز أمهر لاعب في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن مينديز أمهر لاعب في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز الذي يلعب لنادي النصر قائمة أكثر اللاعبين تحقيقاً لمراوغات ناجحة عقب مرور 21 جولة من دوري الخليج العربي، بعدما راوغ لاعبي أندية الدوري 74 مرة، بينما يتصدر مينديز قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري متساوياً بثمانية أهداف مع أربعة لاعبين آخرين، ليصبح لاعب النصر أمهر لاعب في الدوري.

وجاء في المركز الثاني الهولندي براندلي كواس الذي لم يقتنع به جمهور النصر حين كان لاعباً في «العميد»، لكنه الآن يتألق مع الجزيرة المنتقل إليه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما حقق كواس 70 مراوغة ناجحة، أما أفضل لاعب أجنبي في النسخة الماضية من دوري الخليج العربي الإيطالي إيغور كورنادو لاعب الشارقة، فجاء في المركز الثالث بـ60 مراوغة ناجحة، ثم نجم الوصل فابيو ليما بـ59 مراوغة ناجحة، وحل خامساً لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس بـ57 مراوغة ناجحة. ويعد ريان مينديز أهم لاعب أجنبي في صفوف فريق النصر، بعدما شارك في جميع مباريات «العميد» في الدوري (21 مباراة بمعدل دقائق بلغ 1875 دقيقة). وأحرز لاعب الرأس الأخضر ستة أهداف وصنع ثمانية لزملائه في الفريق كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري، متساوياً بالرقم نفسه مع كلٍّ من: لاعب شباب الأهلي، البرازيلي إيغور خيسوس، ولاعبي الجزيرة علي مبخوت وخلفان مبارك، ولاعب الوحدة إسماعيل مطر.

وبلغ عدد الكرات التي سددها ريان مينديز على المرمى 44 كرة جاءت منها 22 كرة باتجاه المرمى بمعدل نجاح 50%، بينما أحرز الأهداف الستة من داخل منطقة الجزاء، وجاء هدف واحد منها بالرأس، أما عدد محاولات لاعب النصر لمراوغة المنافسين فبلغ 140 محاولة بنسبة نجاح بلغت 52.8%، في المقابل وقع لاعب الرأس الأخضر في التسلل 13 مرة. في المقابل، حقق لاعب الوصل فابيو ليما أعلى نسبة نجاح في المراوغات بنسبة بلغت 65.5% من 90 محاولة لمراوغة المنافسين، وجاء براندلي كواس في المركز الثاني بنسبة بلغت 63% من 111 محاولة، وتبعه كايو لوكاس ثالثاً بنسبة 60% من 95 محاولة، وحل ريان مينديز رابعاً، وجاء في المركز الخامس إيغور كورنادو بنسبة نجاح بلغت 51.2% من أصل 117 محاولة.

أمهر 5 لاعبين

ريان مينديز (74) مراوغة

براندلي كواس (70)

إيغور كورنادو (60)

فابيو ليما (59)

كايو لوكاس (57)

خالد عبيد: رحيل مينديز من أهم أسباب تراجع الشارقة

أكد إداري النصر السابق والمحلل الرياضي خالد عبيد، أن لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز يعد من أبرز صفقات «العميد» بالموسم الحالي، مشيراً إلى أنه صنع الفارق على مستوى الأداء الفردي في أداء النصر بشكل عام، موضحاً أن رحيل مينديز يعد من أهم أسباب تراجع نتائج الشارقة.

وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «لقد منح النصر إضافة كبيرة، خصوصاً في بناء الهجمات، إذ إنه يقوم بنقل الهجمة بسرعة كبيرة من وسط ملعب النصر إلى مرمى الفريق المنافسة».

وأضاف: «مينديز لا يتميز فقط على المستوى الفردي ولكنه في الوقت نفسه مهم جداً في الأداء الجماعي لفريق النصر، وفي تنفيذ الجوانب التكتيكية التي يطلبها مدرب الفريق، لذلك أعتقد أن رحيله عن الشارقة يعد خسارة كبيرة، ومن أهم أسباب تراجع نتائج (الملك) بالموسم الحالي».

وختم: «من أهم أسباب المستويات الجيدة التي يقدمها الجزيرة، أنه يضم في صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين الذين يمتلكون مهارات عالية، مثل عبدالله رمضان والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو وخلفان مبارك، إذ إن الفريق لا يعتمد على لاعب واحد ويمتلك حلولاً عدة لإحراز الأهداف».

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