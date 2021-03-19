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الامارات | العطاس.. يحظى بتضامن ودعم لاعبي الدوري

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مدافع فريق بني ياس، خالد العطاس، دفعة معنوية كبيرة، بعد حملة تضامنية، أطلقها عدد كبير من لاعبي دوري الخليج العربي، الذين نشروا عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللاعب، عقب خضوعه لجراحة ناجحة في إسبانيا، للتعافي من إصابة في الرباط الصليبي، تعرض لها في وقت سابق بالموسم الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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