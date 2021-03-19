الامارات | العطاس.. يحظى بتضامن ودعم لاعبي الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن العطاس.. يحظى بتضامن ودعم لاعبي الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مدافع فريق بني ياس، خالد العطاس، دفعة معنوية كبيرة، بعد حملة تضامنية، أطلقها عدد كبير من لاعبي دوري الخليج العربي، الذين نشروا عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللاعب، عقب خضوعه لجراحة ناجحة في إسبانيا، للتعافي من إصابة في الرباط الصليبي، تعرض لها في وقت سابق بالموسم الجاري.

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