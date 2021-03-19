الامارات | شابوفالوف يقود كندا إلى نصف النهائي الأول في «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن شابوفالوف يقود كندا إلى نصف النهائي الأول في «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المصنف 12 عالمياً، دينيس شابوفالوف، أول لاعب تنس كندي يهدي بلده، أمس، بطاقة العبور إلى نصف النهائي في بطولات «تنس دبي» للاعبين المحترفين. جاء ذلك على حساب الفرنسي جيرمي شاردي، المصنف 53، الذي توقفت مفاجآته عند دور الثمانية، حيث خسر بواقع مجموعتين دون رد (7-5 و6-4). ويسدل الستار على النسخة الـ29 من البطولة الدولية غداً، حيث تقام بملاعب «السوق الحرة - دبي»، بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار.

واحتاج دينيس شابوفالوف إلى ساعة و25 دقيقة لضمان الفوز على الفرنسي شاردي، وبلوغ النصف النهائي الأول له في الموسم الحالي. ويعد ثاني لاعبي كندا الذين وجدوا تاريخياً في بطولات الرجال، بعد مواطنه فاسيك بوسبيلي، الذي خرج من الدور الأول في نسخة 2015، بالخسارة أمام المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وأعرب الكندي شابوفالوف عن رضاه بالمستوى الذي قدمه في دبي. وقال في تصريحات صحافية: «سعيد ببلوغي نصف نهائي بطولة دبي، للمرة الأولى، وأتطلع إلى مواصلة الزخم بشعار إهداء التنس الكندي اللقب الأول».

وتواصلت المفاجآت في النسخة الحالية، بعد أن نجح الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف 42 عالمياً، والمشارك عبر بطاقة دعوة وجهت له من اللجنة المنظمة، في بلوغ المربع الذهبي، عقب فوز كاراتسيف على الإيطالي انيك سينر المصنف 32 على العالم، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-7 و6-3 و6-2)، في مباراة امتدت ساعتين و31 دقيقة، ليواجه كاراتسيف اليوم في نصف النهائي الفائز من لقاء مواطنه، والمصنف الثامن عالمياً اندريه روبليف أمام المجري مارتون فوسوفيتش، المصنف 44 عالمياً، الذي أقيم مساء أمس.

- الروسي أصلان كاراتسيف حقق المفاجأة وبلغ نصف النهائي رغم مشاركته ببطاقة دعوة.

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