الامارات | مدير حفل افتتاح وختام أولمبياد طوكيو يستقيل بسبب الإساءة لممثلة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير حفل افتتاح وختام أولمبياد طوكيو يستقيل بسبب الإساءة لممثلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني لحفلي الافتتاح والختام بأولمبياد طوكيو، هيشوري ساساكي، أمس، استقالته من منصبه، بسبب تعليقاته المهينة بحق ممثلة كوميدية في بلاده، حيث اقترح أن تظهر على شكل «خنزير»، وذلك بعد أسابيع من استقالة رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، بسبب تصريحات مهينة للنساء.

وأعلن ساساكي عن قراره، بعد أن كشف تقرير، أول من أمس، عن اقتراح أدلى به في مارس 2020، مفاده أن تظهر ناومبي واتانابي، وهي ممثلة كوميدية سمينة مشهورة في اليابان، تحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حفل الافتتاح على أنها «أولمبيغ» (بيغ = خنزير بالإنجليزية)، ترتدي آذان الخنازير.

وكان يوشيرو موري استقال من منصبه كرئيس للجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو، الشهر الماضي، بسبب تصريحات مسيئة للنساء، وخلفته وزيرة الألعاب الأولمبية السابقة، سيكو هاشيموتو. واعتذر ساساكي في بيان من واتانابي، مقراً بأن ما تفوّه به كان غير لائق. وقال «أعتذر بشدة لها، ولكل من أزعجه هذا الموضوع». فيما قالت واتانابي في بيان إنها صدمت من تعليقات ساساكي، مضيفة «المزاح بشأن المظهر الخارجي أمر غير لائق أبداً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news