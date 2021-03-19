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الامارات | النصر والظفرة إلى ربع نهائي كأس السلة

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والظفرة إلى ربع نهائي كأس السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز فريقا النصر والظفرة مقعدهما في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة السلة، بتخطيهما، أول من أمس، الدور التمهيدي عقب فوز «العميد» على جاره الوصل «89-86»، والظفرة على الوحدة «81-78». وتفوق النصر في الربعين الأول والثالث «24-21 و27-17»، فيما فشل لاعبو «الإمبراطور» في العودة بنتيجة المباراة، رغم هيمنتهم على نتيجتَي الربعين الثاني والرابع بواقع «24-15 و19-15».

بدوره، نجح الظفرة في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول «26-14 و23-19» ليضمن الفوز، وذلك بعد أن شهد الشوط الثاني اكتفاء الوحدة بنيل الأفضلية في الربع الثالث «28-15»، والتعادل في الرابع بنتيجة «25-25».

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