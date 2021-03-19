شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حجز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تذكرة تأهله إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على منافسه ميلان الإيطالي بهدف نظيف في ملعب سان سييرو بمدينة ميلانو.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 عن طريق النجم الفرنسي بول بوجبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بهدف لكل منهما ليمنح هدف بوجبا بطاقة التأهل للشياطين الحمر بمجموع اللقائين 2-1.

وتقام، غدًا الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي كما تقام كذلك قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.