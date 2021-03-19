شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: زيزو يتمرد علي الزمالك «رغم إن مكنش حد يعرفه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق أن لاعبي الفريق يتحملون مسئولية سوء نتائج الفريق واقترابه من توديع دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف طلبة في تصريحات تليفزيونية’: «لن ألقي باللوم على مجلس إدارة الزمالك ولا على الأجهزة الفنية، فكل هذه العوامل لا يجب أن تؤثر على مسيرة الفريق، ولاعبي الفريق يتحملون المسئولية كاملة وليس لديهم أي روح أو غيرة على النادي».

واختتم طلبة: «أحمد سيد زيزو يتمرد على نادي الزمالك، رغم أنه لم يكن يعرفه أحد قبل قدومه إلى النادي، فقد حقق شهرته داخل الفريق وانضم للمنتخب الوطني من خلاله».