شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون: مدرب حراس الزمالك الجديد سيصل خلال ساعات قليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مدرب حراس نادي الزمالك الجديد الأجنبي سيصل إلى القاهرة خلال ساعات.

وأكد قال حازم في تصريحات تلفزيوتية: «مدرب حراس نادي الزمالك الجديد هو مدرب حراس نادي التعاون وهو المدرب أوليفيرا».

وتابع: «الزمالك تواصل ظهر اليوم مع التعاون السعودي وأنهوا الاتفاق حول التعاقد مع مدرب الحراس الأجنبي».