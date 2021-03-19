شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باتشيكو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموقفه من العودة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، إن الأهلي لم يدخل في باب المفاوضات مع المدرب خلال الفترة الأخيرة.

وأكد شريف فاروق في تصريحات تلفزيونية: أن المدرب لم يتلقى أي اتصال من أي مسؤول أو وسيط أهلاوي.

وواصل :«المدرب لا مانع لديه من العودة إلى مصر من جديد حال وجود عرض من الزمالك بسبب علاقته القوية بالجماهير».