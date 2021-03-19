شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: باتشيكو طلب هذا الرباعي.. وأبلغوه بأن الجزيري سيتم قيده أفريقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، إن المدرب البرتغالي طلب التعاقد مع مهاجم ومدافع فقط.

وأكد شريف فاروق في تصريحات تلفزيونية: «باتشيكو كان يرغب في ضم مهاجم ومدافع فقط ولم يطلب مراكز أخرى ولم يحدد أسماء».

وتابع: «باتشيكو لم يطلب لاعبين بأسم محدد ولكن طلب التعاقد مع مهاجم ومدافع فقط ووضع 4 أسماء مرشحة لم يكن منهم مروان حمدي وسيف الدين الجزيري».

وأوضح شريف فاروق أـن باتشيكو رفض تمامًا رحيل مصطفى محمد في يناير الماضي.

لافتًا إلى أن باتشيكو كان يرفض تمامًا رحيل مصطفى محمد ولكن الإدارة طلبت منه الموافقة حال رحيل مصطفى محمد التعاقد مع مهاجم جيد بدلا منه.

واردف: «باتشيكو حدد 4 أسماء للتعاقد معها ولم يكن منهم سيف الدين الجزيري ومروان حمدي»، كاشفًا أن باتشيكو أوصى بالتعاقد مع حسام حسن أو محمود وادي أو جون إيبوكا أو باسم مرسي.

وأشار إلى أن المدرب تم إبلاغه بإن سيف الدين الجزيري سيتم قيده في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن المدرب لم يطلب التعاقد مع مروان حمدي أو سيف الدين الجزيري من الأساس.