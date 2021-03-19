شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باتشيكو يحكي كواليس الساعات الأخيرة قبل رحيله عن الزمالك: رفض تقديم استقالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، كواليس الساعات الأخيرة قبل رحيل باتشيكو من مهمته مع الزمالك.

وأكد شريف فاروق في تصريحات تلفزيونيه: «باتشيكو لم يكن يعلم برحيله وبمجرد علمه بالرحيل قام بجمع مستحقاته من النادي ورحل على الفور».

وتابع: «هناك بعض اللاعبين وأشخاص من الجهاز الفني تحدثوا عن رحيل باتشيكو عن الزمالك».

وقال شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، إن المدرب البرتغالي لم يكن يتابع مباراة الزمالك والترجي الأخيرة في القاهرة.

وأكد شريف فاروق: «علمت ان باتشيكو عرف نتيجة مباراة الزمالك والترجي ولكنه لم يتابع المباراة».

وأضاف وكيل باتشيكو أن باتشيكو لم يتقاضى راتبه منذ 3 شهور.

وشدد شريف فاروق في تصريحات تلفزيونية: «باتشيكو رفض فسخ عقده مع الزمالك منذ شهر بعدما لم يتلقى راتبه منذ 3 شهور».

وتابع: «موقف باتشيكو ورفضه فسخ العقد جاء حبًا في نادي الزمالك وجماهيره».