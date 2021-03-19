دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية .. هدف محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الأهلي ضمن أفضل أهداف الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - اختارت صفحة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، هدف محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الأهلي ضمن أفضل أهداف الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أفشة سجل هدفاً في ثلاثية الأهلي بشباك فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي أقيمت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وانتهت بفوز الأهلي 3/0، فيما سجل حمدي الهوني هدف فوز الترجي على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة وانتهى بفوز الفريق التونسي 1/0.

وكان الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» نشر استفتاءً على أفضل هدف في الجولة السابقة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021.