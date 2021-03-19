شكرا لقرائتكم خبر عن احمد سيد زيزو يتفوق على حسين الشحات فى اختيارات المنتخب.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز احمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك، مكانا فى قائمة منتخب مصر التى أعلن عنها حسام البدرى، استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر فى حراسة المرمى، محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم فى الدفاع، محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- احمد سيد زيزو - إسلام عيسي- مصطفى فتحى -محمد مجدى أفشة فى الوسط، مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف فى الهجوم.

أحمد سيد زيزو خاض هذا الموسم 17 مباراة فى جميع المسابقات رفقة القلعة البيضاء، نجح فى تسجيل هدف وحيد وصناعة 3 أخرى لزملائه وجاءت فى مباريات الدورى الـ13 التى خاضعها، بينما لم يسجل أو يصنع خلال 4 مباريات لعبها فى دورى أبطال أفريقيا.

فى حين أن حسين الشحات لاعب الأهلى الذى لم ينضم للقائمة، خاض 13 مباراة مع الأهلى سجل خلالها 3 أهداف بالإضافة إلى صناعة هدفين لزملائه، وكان أبرزها هدفه فى مرمى الدحيل القطرى فى كأس العالم للأندية التى أحرز الأهلى المركز الثالث بها والتتويج بالميدالية البرونزية.

ورغم تفوق حسين الشحات فى الأرقام على زيزو لكن حسام البدرى وجهاز المنتخب رأى أن زيزو سيكون أفيد فى هذه المرحلة، نظرا لحاجة المنتخب لطريقة لعبه فى مباراتى كينيا وجزر القمر، بينما يرى جهاز المنتخب أن طريقة لعب الشحات لن تكون مناسبة للمباراتين مع عودته لقائمة الفراعنة فى المباريات المقبلة وفقا لطبيعة كل لقاء والمنتخب المنافس لمصر.