شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر .. 5 مفاجآت فى اختيارات حسام البدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قائمة منتخب مصر التى أعلنها الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى ضمت 28 لاعبا استعدادا لمعسكر الإعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وجاءت القائمة كالتالى: محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر فى حراسة المرمى، محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم فى الدفاع، محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدى فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى أفشة فى الوسط، مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف فى الهجوم.

محمود "جنش"

أولى هذه المفاجآت كانت بتواجد محمود جنش حارس الزمالك فى القائمة، وذلك بعد فترة كبيرة من الغياب عن المنتخب وذلك منذ إصابته بقطع فى وتر إكيليس مع المنتخب منذ أكتر من عامين.

وجاء انضمام جنش للمنتخب بعدما أصبح يلعب بشكل أساسى على حساب محمد أبو جبل فى الزمالك، بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام تونجيث السنغالى فى أفريقيا وسيراميكا فى الدورى، ولكن استقبل 4 أهداف من الترجى التونسى هددت تواجده مع المنتخب وخاصة هدف حمدو الهونى الذى جاء من مسافة كبيرة، إلا أن حسام البدرى قام بضمه.

ثانى المفاجآت كانت بتواجد مدافع النادى الأهلى فى القائمة، بعدما استغل إصابة على معلول وقيام أيمن أشرف بتعويضه فى الجانب الأيسر، ليحجز مكانا بجوار بدر بانون فى دفاع الأهلى، ويقدم مستوى مميزا نال عليه لقب الأفضل فى مواجهة الأهلى الأخيرة أمام فيتا كلوب، ليخطف أنظار الجهاز الفنى للمنتخب ويقوم بضمه.

ثالث المفاجآت كانت من نصيب مصطفى فتحى نجم الزمالك المعار إلى سموحة، الذى توهج مع الفريق السكندرى بعدما كان حبيسا لدكة بدلاء الزمالك، وأستطاع أن يسجل 5 أهداف ويصنع 4 أخرى لزملائه خلال 8 مباريات فقط، وهو الأمر الذى أكد من خلاله استعادته لمستواه المعروف، ليقوم حسام البدرى بمكافأته وضمه للمنتخب.

رابع المفاجآت كانت من نصيب إسلام عيسى لاعب نادى بيراميدز، الذى استعاد كثيرا من مستواه مؤخرا مع الفريق السماوى بعد فترة كبيرة من الغياب عن المشاركة، ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين لزملائه خلال 12 مباراة شارك فيها.

خامس المفاجآت الكبيرة هي انضمام محمد فاروق لاعب بيراميدز للمنتخب، على الرغم من عدم مشاركته بشكل رسمي مع الفريق السماوى، حيث لم يشارك سوى في 10 مباريات منذ بداية الموسم ونجح في تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.