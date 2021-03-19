شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل طلائع الجيش والأوليمبى إلى دور الـ 16 بكأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق كرة اليد بنادى طلائع الجيش إلى دور الـ 16 بكأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على 6 أكتوبر بنتيجة 48/42 فى دور الـ32 ومعه الطيران بالفوز على العبور 32/23، والزهور بالفوز على الداخلية 28/19 والأوليمبى بالفوز على استاد المنصورة 36/31.

فيما نجح أمس فريق كرة اليد بنادى بنها فى تحقيق مفاجأة الفوز على الجزيرة بنتيجة 26 / 23 فى دور الـ 32 بكأس مصر للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 فى المباراة التى أقيمت بينهما بصالة ميت عقبة ليقابل الزهور.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تأهل فريقى الشمس وسموحة وأصحاب الجياد مباشرة إلى دور الـ 16 فى مسابقة كأس مصر للرجال، فى ظل اعتذار فرق قارون وبنى سويف وطما على التوالى عن مواجهات دور الـ32 والتى كان من المقرر إقامتها الأربعاء.

كما تأهل أيضا إلى دور الـ 16 فريق النادى الأهلى فى ظل اعتذار الحوار عن مواجهة دور الـ 32 المحدد لها اليوم الخميس، فيما اعتذر أيضا فريق الترسانة عن مواجهة سبورتنج، أهلت القرعة مباشرة فرق كل من الزمالك وممثل قنا والمعادى والبنك الأهلى.

وتشهد مواجهات دور ال16 لقاءات بين كلا من الأهلى مع أصحاب الجياد و الطيران مع البنك الأهلى و بنها مع الزهور و الشمس مع طلائع الجيش وسبورتنج مع سموحة والأوليمبى مع هليوبوليس وممثل القناة مع الزمالك.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين بتعديل توقيت وصالات الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، والمحدد لها غدا ، فى ظل عدم إقامة اللقاءات فى صالة حسن مصطفى واستاد القاهرة كما كان معلنًا من قبل.

ويقام لقاء الزمالك والزهور بهذه الجولة من دورى المحترفين فى الرابعة عصرا على صالة الأول وطلائع الجيش مع هليوبوليس فى نفس الموعد على صالة جهاز الرياضة العسكرى، والأهلى مع الطيران فى السادسة مساء على صالة القلعة الحمراء وسبورتنج مع الأوليمبى فى نفس التوقيت على صالة الأول.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبى برصيد 15.5 نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.