شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية أورسيتش تقود دينامو زغرب للإطاحة بضيفه توتنهام من الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطاح دينامو زغرب بتوتنهام هوتسبير الإنجليزي خارج الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد ثلاثية رائعة للمهاجم ميسلاف أورسيتش منحت الفوز لبطل كرواتيا 3-2 في نتيجة الإجمالية لمواجهة الفريقين في دور الستة عشر اليوم الخميس.

وفاز دينامو 3-صفر الليلة بعد وقت إضافي ليتأهل إلى دور الثمانية في أول مباراة لمدربه الجديد دامير كرزنار الذي تولى المسؤولية يوم الاثنين الماضي بدلا من زوران ماميتش الذي تقدم باستقالته بعد علمه بحكم سجنه بتهمة الاحتيال.

وبعد تأخره 2-صفر في مباراة الذهاب، افتتح دينامو أهدافه في الدقيقة 62 عندما تغلب أورسيتش على هوجو لوريس حارس مرمى الضيوف بتسديدة رائعة من مسافة 18 مترا استقرت في الزاوية العليا للمرمى.

وأدرك أورسيتش التعادل 2-2 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة بهدفه الثاني في الدقيقة 83 بتسديدة مباشرة لا ترد تجاوزت لوريس من مسافة ثمانية أمتار بعد تمريرة عرضية من زميله البديل إيايي أتيموين من الجهة اليمنى وصلت للمهاجم البالغ عمره 28 عاما ليسدد في المرمى.

وأكمل أورسيتش الثلاثية في الدقيقة 106 بعد مجهود فردي رائع تجاوز خلاله أربعة مدافعين قبل أن يطلق تسديدة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء سكنت مرمى لوريس.

وضغط توتنهام بشدة في اخر عشر دقائق من المباراة المثيرة، لكن تألق الحارس دومينيك ليفاكوفيتش حرم جاريث بيل وهاري كين من فرصتين خطيرتين.