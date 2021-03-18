شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال × أولمبياكوس: العربي يقود الضيوف لسجل تاريخي ضد الجانرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط أرسنال على ملعبه بهدف نظيف ضد أولمبياكوس اليوناني في إياب دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي 2020/2021.

ولم تؤثر النتيجة على تواجد أرسنال في المسابقة، حيث تأهل الفريق للدور التالي من البطولة بفضل فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

وقدم أرسنال مباراة غريبة، فظهر بشكل مهتز دفاعيًا، وعاقبه الضيوف على ذلك بهدف من المهاجم المغربي يوسف العربي، في بداية الشوط الثاني.

ومع الأداء الدفاعي المهزوز، كان العرض الهجومي للجانرز غريبًا للغاية، حيث لم يعان الفريق من صناعة الفرص، ولكن من استغلالها، فأهدر لاعبو الفريق 5 فرص تهديفية محققة، ليتعرض الفريق اليوم لأول هزيمة له في المسابقة هذا الموسم (لعب 9 مباريات، فاز 8 وتعادل 1).

رجل المباراة:

خوسيه سا حارس مرمى الضيوف حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور، من خلال قيامه بـ4 تصديات، من بينها 3 نتيجة التصدي لتسديدات من داخل منطقة الجزاء.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- يوسف العربي سجل في جميع مبارياته الـ3 الأخيرة التي لعبها ضد أرسنال في الدوري الأوروبي مع أولمبياكوس.

- يوسف العربي هو رابع لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية ضد أرسنال في المسابقات الأوروبية بعد ليونيل ميسي، أريين روبن وروبرت ليفاندوفسكي.

- أرسنال استقبل أهدافًا في جميع مبارياته الـ11 الأخيرة في مختلف البطولات- أطول سلسلة نتائج لهم بدون شباك نظيفة منذ فترة 14 مباراة متتالية خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2019.

- لا يوجد فريق هزم أرسنال على ملعبه أكثر من أولمبياكوس (3: مناصفة مع بايرن ميونيخ) فقط بايرن (7) هزم أرسنال أكثر من النادي اليوناني (6).

- أولمبياكوس هو النادي الزائر الوحيد في المسابقات الأوروبية الذي فاز على ملعب الإمارات في 3 زيارات متتالية.

- أرسنال وصل للدور ربع نهائي خلال 4 من آخر 5 مشاركات في الدوري الأوروبي / كأس الاتحاد الأوروبي (المسمى القديم). بعد أن كان فشل في الوصول لهذه المرحلة في أول 5 مشاركات له بالمسابقة.

- عقم أرسنال الهجومي اليوم أنهى للفريق سلسلة من 25 مباراة متتالية سجل فيها الفريق في مسابقة الدوري الأوروبي.