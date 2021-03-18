شكرا لقرائتكم خبر عن هدف النني يقود أرسنال للتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل نادي أرسنال الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي رغم هزيمته على ملعبه أمام ضيفه أوليمبياكوس اليوناني بهدف نظيف في إياب دور 16.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 عن طريق يوسف العربي، ولم ينجح الجانرز في تعويض تأخرهم، إلا أن فوزهم ذهابًا في اليونان بثلاثية مقابل هدف واحد منحت الفريق بطاقة الصعود إلى ربع النهائي، إذ تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-2).

وكان النجم المصري محمد النني وراء هدف صعود أرسنال إذ كان هو من سجل الهدف الثالث في مباراة الذهاب بعد دخوله بلحظات من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

واحتاج أوليمبياكوس، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حسن كوكا للفوز بثلاثية نظيفة من أجل عبور عقبة النادي اللندني، إلا أنه لم ينجح سوى في تسجيل هدفًا وحيدًا ليودع البطولة.