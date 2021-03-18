الدوري الاوروبي: ريمونتادا تاريخية لدينامو زغرب امام توتنهام الانكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

حقق نادي ​دينامو زغرب​ الكرواتي ما لم يكن في الحسبان واقصى نادي ​توتنهام​ الانكليزي من الدور 16 من بطولة ​الدوري الاوروبي​ لكرة القدم. النادي الكراوتي الذي خسر لقاء الذهاب 0 - 2 عاد وفاز في لقاء الاياب 2 - 0 ايضا ليحتكم الفريقان للوقت الاضافي الذي سجل فيه اصحاب الارض هدفا ثالثا وضمنوا التأهل واخرجوا ابناء المدرب جوزيه مورينيو.



وبدأ اللقاء بشكل حذر بين الفريقين حيث اعتمد توتنهام على قتل حماسة اصحاب الارض ومنعهم من التقدم نحو مرماهم وانتهى الشوط الاول 0 - 0 بين الطرفين.

في الشوط الثاني قدم اللاعب اورسيتش نفسه نجما للقاء حيث سجل هدفان لفريقه كل اجمل من الاخر لينهي الامور وينتهي اللقاء 2 - 0 ويحتكم الفريقان للوقت الاضافي.

الوقت الاضافي تمثل بهدف لزغرب عبر نفس اللاعب الذي حقق الهاتريك وفرص ضائعة لرفاق كاين وبايل لتنتهي المواجهة 3 - 0 لدينامو زغرب وخروج مخيب لتوتنهام مورينيو من الدور 16 بمجموعة المباراتين 3 - 2.