مبابي يتساوى مع ابراهيموفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

فاز مهاجم نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​كيليان مبابي​ بجائزة أفضل لاعب لشهر شباط في الدوري الفرنسي لكرة القدم.



واعلن موقع فوت ميركاتو الفرنسي ان مبابي حصل على جائزة أفضل لاعب لشهر شباط في الدوري الفرنسي بفضل أصوات الجماهير.

وبفوز كيليان مبابي بجائزة لاعب الشهر للمرة الخامسة في مسيرته في الدوري الفرنسي، يتساوى الآن مع زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم باريس سان جيرمان السابق، الذي يلعب الآن مع ميلان الإيطالي.

يذكر أن مبابي سجل هدفين بالأمس خلال فوز باريس سان جيرمان على ليل بنتيجة 3-0 في دور الـ16 بكأس فرنسا.