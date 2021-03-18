هاسنهوتل: سنخوض مباراة مهمة امام بورنموث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

اكد مدرب نادي ​ساوثامبتون​ ​رالف هاسنهوتل​ ان فريقه سيخوض أهم مباراة في العام عندما يلتقي مع ​بورنموث​ في دور الثمانية ل​كأس الاتحاد الانكليزي​ لكرة القدم.



وصرح هاسنهوتل قائلاً: "الكأس بالنسبة لنا فرصة للفوز بلقب، ولذلك نتعامل مع الأمر بجدية منذ البداية، لم نواجه وولفرهامبتون وآرسنال بأفضل تشكيلة لدينا، لنقول الآن إن البطولة ليست مهمة، إنها مهمة للغاية".

وفاجأ بورنموث، الذي هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي وأقال مدربه إيدي هاو، بيرنلي بالفوز عليه في الدور الخامس.