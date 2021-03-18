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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاسنهوتل: سنخوض مباراة مهمة امام بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021
اكد مدرب نادي ساوثامبتون رالف هاسنهوتل ان فريقه سيخوض أهم مباراة في العام عندما يلتقي مع بورنموث في دور الثمانية لكأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم.
وصرح هاسنهوتل قائلاً: "الكأس بالنسبة لنا فرصة للفوز بلقب، ولذلك نتعامل مع الأمر بجدية منذ البداية، لم نواجه وولفرهامبتون وآرسنال بأفضل تشكيلة لدينا، لنقول الآن إن البطولة ليست مهمة، إنها مهمة للغاية".
وفاجأ بورنموث، الذي هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي وأقال مدربه إيدي هاو، بيرنلي بالفوز عليه في الدور الخامس.