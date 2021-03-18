شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: كلباء يتطلع لتخطي حاجز الـ30 نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الأوروغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء على أهمية مباراة خورفكان بوصفها «ديربي» وذات طابع خاص لجمهور الفريقين وتتطلب مضاعفة الجهد والتركيز والتعامل بقوة واحترام مع المنافس الذي يقدم مستوى جيداً، في المقابل كلباء في كامل جاهزيته البدنية وتركيزه الذهني بعد أن استعاد خدمات بعض اللاعبين الذين كانوا في فترة الراحة خلال المباراة الماضية وأمل أن يحالف «النمور» في تحقيق الفوز واقتحام حاجز الثلاثين نقطة.

ولفت إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين وسيكون التركيز والحماس مفتاح الفوز في مثل هذه المباريات لذلك لابد من الجدية والاجتهاد والابتعاد عن الثقة الزائدة والقتال في الملعب لانه وحده يقود إلى النتائج المرضية، محذراً في الوقت نفسه من القوة الهجومية للمنافس في ظل عناصر جيدة تجيد استغلال الفرص ما يستدعي الحيطة والحذر.

وأشار المدرب داسيلفا إلى أنه بالرغم من الخسارة في الجولة الماضيه إلا أن هناك أجواء من الإيجابية على المجموعة ككل والفريق لديه الرغبة والحماس للاستمرار في تسلق جدول الترتيب وأن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

وعما يتردد عن مغادرة بعض اللاعبين كشوفات الفريق، قال داسيلفا «سيكون هناك تحليل وتقييم لأداء جميع اللاعبين، أما بخصوص التجديد من عدمه لبعض اللاعبين فلا زال الوقت مبكراً وهذه الأمور سيتم مناقشتها في نهاية الموسم».