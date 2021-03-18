شكرا لقرائتكم خبر عن شابوفالوف إلى نصف نهائي دورة دبي للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الكندي دنيس شابوفالوف المصنف ثالثاً الدور نصف النهائي لدورة دبي في التنس، بفوزه الخميس على الفرنسي جيريمي شاردي 7-5 و6-4.

وسيخوض ابن الـ21 عاماً نصف نهائي إحدى دورات رابطة المحترفين للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، وتحديداً منذ دورة سان بطرسبورج الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (خرج على يد الروسي أندري روبليف)، وذلك بعدما حقق 26 ضربة ناجحة ضد شاردي في مواجهة «صعبة لأن جيريمي كان يرسل ويلعب بشكل جيد» بحسب ما أفاد بعد اللقاء.

وأضاف دنيس «أنا سعيد حقاً لنجاحي في الاستفادة من الفرص التي أتيحت لي لكسر إرساله. يُساعدك كثيراً أن تفوز بثلاث مباريات متتالية بمجموعتين (أي من دون أن يخسر أي مجموعة). وأشعر بأني في أفضل حالة وبكامل جاهزيتي».

وبعدما أنهى 2020 بسقوطه عند العتبة الأولى لثلاث دورات متتالية، وبعد بداية صعبة أيضاً هذا العام، يهدف شابوفالوف إلى استعادة أفضل مستوياته في دبي ضمن مسعاه لإحراز لقبه الاحترافي الثاني والأول له في دورات الـ500 نقطة.

وكشف المنصف 12 عالمياً والساعي لأن يبقى الكندي الأفضل تصنيفاً أمام فيليكس أوجيه-ألياسيم وميلوش راونيتش: «ركزت كثيراً على إرسالي في الأسابيع الأخيرة. عملت على المكان الذي يجب أن أضع فيه الكرة وحاولت أنواعاً مختلفة من الإرسال، لكي أتمتع بمزيد من التنوع» بقيادة المدرب النجم الروسي السابق ميخائيل يوجني.