شكرا لقرائتكم خبر عن ديمبلي يعود لتشكيلة فرنسا في تصفيات كأس العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت فرنسا ضم مهاجم برشلونة عثمان ديمبلي لتشكيلتها لأول مرة خلال عامين لخوض تصفيات كأس العالم لكرة القدم ضد أوكرانيا وكازاخستان والبوسنة.

وخاض ديمبلي، الذي سجل ثلاثة أهداف في 21 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم، 21 مباراة دولية آخرها خلال الهزيمة 2-صفر من هولندا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا في مؤتمر صحفي أعلن خلاله ضم اللاعب البالغ عمره 23 عاماً إلى تشكيلة تشمل 26 لاعباً : لا يزال شاباً ولم تبعده الإصابات في الفترة الأخيرة يحتاج الآن إلى النضج وتجنب الإصابات وما يمكنه فعله الآن كان يفعله منذ وقت مضى، ولذا كان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس العالم. بعدها أصبحت الأمور أصعب عليه ومن الجيد أنه معنا ومع خوض ثلاث مباريات متتالية سيشارك الكثير من اللاعبين.

كما عاد للقائمة بعد غياب طويل تانجاي ندومبيلي لاعب توتنهام هوتسبير وتوماس ليمار لاعب أتليتيكو مدريد.

ولعب ندومبيلي لآخر مرة بقميص فرنسا في يونيو 2019 بينما خاض لاعب الوسط ليمار مباراته الدولية الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني بنفس العام.

وتلعب بطلة العالم ضد ضيفتها أوكرانيا يوم الأربعاء قبل السفر إلى كازاخستان يوم 28 مارس ثم تواجه البوسنة بعدها بثلاثة أيام.