شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين لا غنى عنهم فى تشكيل موسيماني بالأهلي.. رغم سياسة التدوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ قدوم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قبل 4 أشهر، ولا يزال المدرب الجنوب أفريقي غير مستقر على تشكيلة أساسية في صفوف المارد الأحمر، ويميل إلى سياسة التدوير بين اللاعبين في غالبية المراكز، وقد تلعب عوامل خارجية دورا كبيرا في عدم استقرار التشكيل الأساسي للأهلي منها الإصابات وحالة اللاعبين وطبيعة الخصم.

ورغم ميل موسيماني لسياسة التدوير بشكل مستمر إلا أن هناك أكثر من لاعب لا غنى عنه فى التشكيلة الأساسية للنسور الحمر، باعتبارهم من الركائز الأساسية التي لا يتخلى عنهم موسيماني عندما يقدم على وضع تشكيل أية مباراة، إلا للضرورة القصوى أو الغياب القهري.

وأبرز هؤلاء اللاعبين الذي لا غنى عنهم في تشكيلة موسيماني بالأهلي:

لا يفضل موسيماني سياسة الدور بين الحراس ويعتمد بشكل أساسي على محمد الشناوي باعتباره الحارس الأفضل في الدوري المصري وأفريقيا، وأحد الركائز الأساسية في صفوف الأهلي.

رغم وجود بدائل كثيرة في قلب دفاع الأهلي لكن يعد المغربي بدر بانون الخيار الأول والمثالى بالنسبة لموسيماني في تشكيل الأهلي بفضل رزانته والثقل الذي يضيفه للدفاع الأحمر.

يعد محمد هاني الخيار الأول لموسيماني في قيادة الجبهة اليمنى، حتى لو كان اللاعب بعيدا عن مستواه أو تعرض للانتقادات، ويزكيه عن باقى اللاعبين الذين يجيدون في هذا المركز مثل أكرم توفيق وأحمد بيكهام.

يفضل موسيماني وضع عمرو السولية في تشكيل الأهلي رغم وجود عدة عناصر مميزة في هذا المركز، كونه من اللاعبين القادرين على صناعة التوازن ومنح فريقه الأفضلية للسيطرة على وسط الملعب.

يميل موسيماني للاعتماد على حسين الشحات بشكل أساسي في تشكيل الأهلي، رغم وجود أكثر من بديل يجيد اللعب في هذا المركز.

يفضل موسيماني إشراك جونيور أجايي في مركز الجناح الأيسر، لاسيما بعد تألق اللاعب منذ عودته من الإصابة، حيث ابتعد اللاعب عن المشاركة لفترة طويلة بسبب الإصابة، ولكن بعد العودة حجز مكانا أساسيا بتشكيل الأهلي.