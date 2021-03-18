شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف تكاليف عملية "هتلر" اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، صرف قيمة تكاليف العملية الجراحية التي خضع لها محمد رمضان هتلر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي.

وتبلغ قيمة تكاليف العملية الجراحية التي خضع لها محمد رمضان هتلر في العضلة الصدرية 15 ألف يورو، ووجه اللاعب الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي على دعمهم له خلال الفترة الماضية.

وكان محمد رمضان هتلر قد تعرض للإصابة في العضلة الصدرية خلال مشاركته في لقاء الزمالك والجيش ببطولة الدوري، وأجرى عملية جراحية ناجحة تحت إشراف خبير فرنسي بدولة الإمارات خلال الأيام الماضية.

وكشف حسين زكى، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، فى وقت سابق، عن غياب محمد هتلر لاعب الفريق عن الملاعب لمدة 4 أشهر بعد إجراء جراحة ناجحة فى الإمارات بالعضلة الصدرية، وفقا لتأكيدات الطبيب المعالج.