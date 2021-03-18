- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حمدتو: كان نفسى أكون نجار.. والآن طموحى ميدالية أولمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم حمدتو، بطل تنس الطاولة الحاصل على جائزة بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، عن حياته قبل الحادث الذى تعرض له، والذى أدى إلى بتر ذراعيه، ليمارس الرياضة مستخدما فمه بدلا من يديه.
وأضاف حمدتو: "بعد الحادث كنت أذهب إلى مراكز الشباب فى بلدتى بدمياط، فقالى لى أحد الأصدقاء خليك فى حاجة تقدر تعملها، وكانت هذه الكلمات بمثابة التحدى لى، فقد جلست مع نفسى، وقرت أن أفعل شيئا وبالفعل تغيرت حياتى فبدأت أتدرب مع نفسى على الحائط، فى مركز الشباب لمدة عام، وكانت أول مباراة لى مع الشخص الذى قال لى الكلمات التى حلوت حياتى وطريقى".
وأكد حمدتو أن طموحه فى الفترة القادمة هو تحقيق ميدالية أولمبية فى طوكيو، مضيفا: "أنا اللاعب الوحيد المصنف فى أفريقيا، لذلك تأهلت عن القارة، رغم أن كورونا أثرت على العالم كله، وعلى المشاركة فى البطولات فلم نشارك سوى فى بطولتين فقط خلال عام 2020".
ووجه حمدتو رسالة إلى الشباب أن يعمل بكل جهد وبنفسه حتى يحقق أحلامه، ويصل إلى أهدافه، مثلما فعل هو حتى حقق المستحيل.
حمدتو فى ندوة الخليج 365
ابراهيم حمدتو
حمدتو قاهر المستحيل
حمدتو لاعب منتخب الطاولة
ابراهيم حمدتو خلال الندوة
لاعب منتخب الطاولة البارالمبى
ابراهيم حمدتو فى جانب من الندوة
ابراهيم حمدتو نجم تنس الطاولة
ابراهيم حمدتو فى الندوة
نجم منتخب الطاولة فى الندوة
حمدتو لاعب الطاولة وقاهر المستحيل
البطل ابراهيم حمدتو
ابراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة
حمدتو مع الزملاء فى قسم الرياضة