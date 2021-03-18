شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حمدتو: كان نفسى أكون نجار.. والآن طموحى ميدالية أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم حمدتو، بطل تنس الطاولة الحاصل على جائزة بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، عن حياته قبل الحادث الذى تعرض له، والذى أدى إلى بتر ذراعيه، ليمارس الرياضة مستخدما فمه بدلا من يديه.

وقال حمدتو فى تصريحات لليوم السابع إنه تعرض للحادث وهو فى العاشرة من عمره، وكان يعمل نجارا فى دمياط، وكان أقصى طموحاته أن يكون نجارا ولديه ورشة للنجارة مُعلقاً: "كان طموحى يكون عندى ورشة نجارة، ومكنتش متخيل اللى أنا فيه دلوقتى".

وأضاف حمدتو: "بعد الحادث كنت أذهب إلى مراكز الشباب فى بلدتى بدمياط، فقالى لى أحد الأصدقاء خليك فى حاجة تقدر تعملها، وكانت هذه الكلمات بمثابة التحدى لى، فقد جلست مع نفسى، وقرت أن أفعل شيئا وبالفعل تغيرت حياتى فبدأت أتدرب مع نفسى على الحائط، فى مركز الشباب لمدة عام، وكانت أول مباراة لى مع الشخص الذى قال لى الكلمات التى حلوت حياتى وطريقى".

وأكد حمدتو أن طموحه فى الفترة القادمة هو تحقيق ميدالية أولمبية فى طوكيو، مضيفا: "أنا اللاعب الوحيد المصنف فى أفريقيا، لذلك تأهلت عن القارة، رغم أن كورونا أثرت على العالم كله، وعلى المشاركة فى البطولات فلم نشارك سوى فى بطولتين فقط خلال عام 2020".

ووجه حمدتو رسالة إلى الشباب أن يعمل بكل جهد وبنفسه حتى يحقق أحلامه، ويصل إلى أهدافه، مثلما فعل هو حتى حقق المستحيل.



حمدتو فى ندوة الخليج 365



ابراهيم حمدتو



حمدتو قاهر المستحيل



حمدتو لاعب منتخب الطاولة



ابراهيم حمدتو خلال الندوة



لاعب منتخب الطاولة البارالمبى



ابراهيم حمدتو فى جانب من الندوة



ابراهيم حمدتو نجم تنس الطاولة



ابراهيم حمدتو فى الندوة



نجم منتخب الطاولة فى الندوة



حمدتو لاعب الطاولة وقاهر المستحيل



البطل ابراهيم حمدتو



ابراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة