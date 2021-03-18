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إبراهيم حمدتو: كان نفسى أكون نجار.. والآن طموحى ميدالية أولمبية

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القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم حمدتو، بطل تنس الطاولة الحاصل على جائزة بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، عن حياته قبل الحادث الذى تعرض له، والذى أدى إلى بتر ذراعيه، ليمارس مستخدما فمه بدلا من يديه.

 

وقال حمدتو فى تصريحات لليوم السابع إنه تعرض للحادث وهو فى العاشرة من عمره، وكان يعمل نجارا فى دمياط، وكان أقصى طموحاته أن يكون نجارا ولديه ورشة للنجارة مُعلقاً: "كان طموحى يكون عندى ورشة نجارة، ومكنتش متخيل اللى أنا فيه دلوقتى".

 

وأضاف حمدتو: "بعد الحادث كنت أذهب إلى مراكز الشباب فى بلدتى بدمياط، فقالى لى أحد الأصدقاء خليك فى حاجة تقدر تعملها، وكانت هذه الكلمات بمثابة التحدى لى، فقد جلست مع نفسى، وقرت أن أفعل شيئا وبالفعل تغيرت حياتى فبدأت أتدرب مع نفسى على الحائط، فى مركز الشباب لمدة عام، وكانت أول مباراة لى مع الشخص الذى قال لى الكلمات التى حلوت حياتى وطريقى".

 

وأكد حمدتو أن طموحه فى الفترة القادمة هو تحقيق ميدالية أولمبية فى طوكيو، مضيفا: "أنا اللاعب الوحيد المصنف فى أفريقيا، لذلك تأهلت عن القارة، رغم أن أثرت على العالم كله، وعلى المشاركة فى البطولات فلم نشارك سوى فى بطولتين فقط خلال عام 2020".

 

ووجه حمدتو رسالة إلى الشباب أن يعمل بكل جهد وبنفسه حتى يحقق أحلامه، ويصل إلى أهدافه، مثلما فعل هو حتى حقق المستحيل.

 

حمدتو فى ندوة الخليج 365
حمدتو فى ندوة الخليج 365

 

ابراهيم حمدتو
ابراهيم حمدتو

 

حمدتو قاهر المستحيل
حمدتو قاهر المستحيل

 

حمدتو لاعب منتخب الطاولة
حمدتو لاعب منتخب الطاولة

 

ابراهيم حمدتو خلال الندوة
ابراهيم حمدتو خلال الندوة

 

لاعب منتخب الطاولة البارالمبى
لاعب منتخب الطاولة البارالمبى

 

ابراهيم حمدتو فى جانب من الندوة
ابراهيم حمدتو فى جانب من الندوة

 

ابراهيم حمدتو نجم تنس الطاولة
ابراهيم حمدتو نجم تنس الطاولة

 

ابراهيم حمدتو فى الندوة
ابراهيم حمدتو فى الندوة

 

نجم منتخب الطاولة فى الندوة
نجم منتخب الطاولة فى الندوة

 

حمدتو لاعب الطاولة وقاهر المستحيل
حمدتو لاعب الطاولة وقاهر المستحيل

 

البطل ابراهيم حمدتو
البطل ابراهيم حمدتو

 

ابراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة
ابراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة

 

حمدتو مع الزملاء فى قسم الرياضة
حمدتو مع الزملاء فى قسم الرياضة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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