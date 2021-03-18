شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: لم أطلب الإشراف على كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه كان يتمنى أن يتمتع النادي بالسرية في أموره، ولكن أخبار النادي مستباحة للجميع.

واستنكر رئيس الزمالك ما تردد حول طلبه تولي الإشراف على كرة القدم، موضحا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وهى أخبار مضحكة.

وأوضح رئيس الزمالك، فى تصريحات له، عدم وجود أي أزمة بين أعضاء اللجنة بسبب رحيل المدير الفني البرتغالي، مؤكدا أن هناك قلة تحاول هدم كيان النادي، مطالبهم برفع أيديهم عن الكيان. وطالب رئيس الزمالك من محبي النادي الاستمرار في الدعم لأن النادي هو الباقي والأشخاص زائلون.

وأضاف المستشار عماد عبد العزيز: "الفرع الجديد لنادي الزمالك هيتكلف ما يقرب من 2 مليار جنيه والنادى مش هيدفع منهم مليم، وهناخد فلوس كمان مع البدء فى التنفيذ، ومش هانزل الانتخابات وبشتغل للكيان ومفيش حاجة اسمها حكم فردى".

وتابع رئيس نادى الزمالك: "من الإنجازات أيضا التى حققتها اللجنة المؤقتة مزايدة ابلكيشن للزمالك، والاتفاق مع البنك الأهلى بتسديد الاشتراكات عن طريق الموبايل، كما أن هناك دراسة سيتم عرضها ع الجهة الإدارية لإنشاء شركة لكرة القدم محاكاة للعالمية برأس مال مليار ونصف وفور إنشاء الشركة هناخد 600 مليون جنيه ومش هيببقى فيه مشاكل مالية".

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك: "مديونيات كرة اليد والسلة والطائرة 15 مليون جنيه قديمة قبل ما نيجى سددنا جزءا منها وهو 2 مليون ونصف، وبنقول لألعاب الصالات حقكوا علينا وبنحاول نحل مشاكلهم المالية وبنعتذر لهم بالنيابة عن اللجنة".