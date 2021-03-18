الإسماعيلي: إذا فاوضنا إيهاب جلال سنُعلن.. ويوفيتش هو من طلب الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، إنهم لن يتفاوضوا مع أي لاعب أو مدرب إلا بعض التفاوض مع ناديه.

وأضاف وحيد، خلال مداخلة بفضائية الزمالك، مساء اليوم الخميس:"التفاوض مع اللاعب أو المدرب يكون بين مجالس الإداراة وليس وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي ولو تم التفاوض مع إيهاب جلال سيتم الإعلان عن الأمر".

وأشار المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، إلى أن المدير الفني، دراجان يوفيتش، هو من طلب الاجتماع باللجنة الفنية بالنادي؛ إذا اعتذر عن عدم استكمال مشواره مع الفريق.

وأتم وحيد تصريحاته قائلاً:"دراجان اعتذر عن نتائج الفريق وأخبرهم أنه واجه سوء حظ غربيب فطالبته اللجنة الفنية بإعادة التفكير ولكنه اعتذر وأخبرهم بتنازله عن الشروط الجزائية".