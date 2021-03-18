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أفشة وياسر إبراهيم في التشكيلة الأفضل بدوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت التشكيلة تواجد ثنائي الأهلي، محمد مجدي أفشة بالإضافة إلى المدافع ياسر إبراهيم.

وتمكن الأهلي من العودة للقاهرة بفوزٍ هام على حساب فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد أعاد الأهلي للطريق الصحيح بدوري الأبطال بعد التعادل أمام نفس الفريق في الجولة الثالثة من البطولة.

وبات رصيد الأهلي بعد الجولة الرابعة 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل على حساب المريخ وفيتا كلوب على الترتيب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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