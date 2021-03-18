هاني سعيد: لولا إصابة ثلاثي بيراميدز لانضموا لزملائهم في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى المدير الرياضي لنادي بيراميدز، هاني سعيد، سعادته باختيار 5 لاعبين من صفوف فريقه لقائمة المنتخب الوطني، متمنياً التوفيق لهم.

وأشار سعيد، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أنه لولا إصابة ثلاثي فريقه رمضان صبحي، محمد حمدي وأحمد توفيق في مباراة نامونجو بالكونفيدرالية لانضموا للمنتخب بجانب قائد الفريق عبدالله السعيد.

وشدد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إلى أن الخماسي الذي انضم لصفوف المنتخب كان يستحق بالفعل التواجد بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أفريقيا.

وأشاد المدير الرياضي لبيراميدز باختيار الثنائي أسامة جلال وإبراهيم عادل لصفوف المنتخب المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، موضحا أنه ثنائي رائع للغاية ويستحق التواجد في الأولمبياد واللعب في بطولة كبيرة بهذا الحجم.