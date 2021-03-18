فيديو.. كاف يختار تصدي جنش أمام الترجي ضمن الأفضل في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصدي محمود عبد الرحيم "جنش حارس مرمى الزمالك في مباراة فريقه أمام الترجي ضمن الأفضل في دوري أبطال إفريقيا.

ووقع اختيار "كاف" على أفضل تصديات الحُراس خلال الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، لينال الحارس المصري نصيباً.

جنش حرم الترجي من التقدم في الشوط الأول على الزمالك في استاد القاهرة ونجح في في التصدي لتسديدة بعد انفراد تام ليحمي شباكه.

لكن الترجي عاد في الشوط الثاني وسجل هدفاً وحيداً ليهزم الزمالك (1-0) ويعلن تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووقع اختيار كاف على تصدي علي أبو عشرين حارس مرمى الهلال السوداني، وإبراهيما نياس حارس مرمى توينجيت السنغالي.