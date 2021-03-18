شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يكشف كواليس 75 يومًا من الأزمات ويوجه رسالة للجماهير (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر النادي لتوضيح بعض الأمور، وتحديدا الخاصة بفريق الكرة وإدارة شؤون القلعة البيضاء.

وأكد المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، أنه حرص على عقد المؤتمر، لإيضاح العديد من الأمور الخاصة بالنادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس الزمالك خلال المؤتمر الصحفي، أنه يحب العمل وليس الحديث في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن مؤتمر اليوم هو المؤتمر الصحفي الأول له بالنادي.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة كلفت اللجنة بإدارة شؤون النادي في مهمة ليست سهلة، مؤكدا أن اللجنة فضلت العمل في صمت لأن مهمتها محددة.

وأوضح أن اللجنة الثلاثية ليست في خصومة مع أي شخص، وأنها تعمل بكل احترام من أجل نادي الزمالك، مشيرا إلى أن اللجنة عندما بدأت عملها بشكل رسمي داخل النادي وجدت أمورا غريبة وكل شيء بالمستندات.

وشدد رئيس الزمالك على إنه يحترم الجميع ويتحدث عن الجميع باحترام، وتربى داخل بيته وفي القوات المسلحة على احترام الصغير قبل الكبير.

كما أكد رئيس اللجنة، أنه منذ تعيين اللجنة في ديسمبر وصل إجمالي المستحقات لفريق الكرة 152 مليون جنيه، ولم تقبل اللجنة أي تبرعات مالية «وكله من الزمالك».

وأضاف رئيس الزمالك أن هناك شخص تبرع بخمسة ملايين جنيه ورفضت اللجنة، ووجهت له الشكر على ذلك ثم حاول التبرع بمبلغ 400 ألف جنيه، وجددت اللجنة رفضها وشكرها لأن الزمالك غني بموارده .

وواصل تصريحاته مؤكدا أنه لا يهوى المناصب ووصل إلى منصب مساعد وزير الدفاع معتذرا عن انفعاله بسبب كل ما يحدث للزمالك طالبا من الجميع أن يعمل لصالح الزمالك. وأضاف أنه يتمنى أن يأتي الوقت الذي تقام فيه حفلة للمجلس الذي يرحب بكل احترام وهدوء تام، مؤكدا أنه لا يسعى لرئاسة نادي الزمالك ولا يحب لعبة الانتخابات الموجودة في الأندية، مؤكدا أنه رئيس لجنة مكلفة فقط بإدارة النادي وليس رئيس الزمالك رغم أنه شرف له.

وأشار المستشار عماد عبدالعزيز، أنه تولى النادي منذ ما يقترب من 75 يوما، متسائلا هل هذه مدة كافية لإصلاح كل الأمور داخل النادي؟ وأضاف، أن فريق الكرة وعلى سبيل المثال كان مطالبا بالتعاقد مع اللاعبين مع دفع المستحقات المالية المتأخرة.

وواصل، هل لكم أن تتخيلوا أن النادي تلقى 11 عرضا للاعبي الفريق الأول منذ أن تولت اللجنة المسؤولية، وأن كل العقود بتلك الأرقام الخيالية شتت تركيز اللاعبين، وكان هدفها هدم استقرار الفريق، فهل لا يوجد في مصر لاعبين سوى في الزمالك؟ ولماذا كل هذا التركيز مع النادي؟

وأكمل، «اللجنة كانت مطالبة بتجديد عقود الرباعي أحمد أبو الفتوح ومحمود عبدالرحيم»جنش«ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق»شيكابالا«، ولكن هناك من يصدر للجنة الأزمات والمشاكل ونحن نعمل لمصلحة الزمالك فقط.»

وأشار إلى أنه عضو في النادي منذ ما يقترب من 25 سنة، مؤكدا أنه سيتحدث في أمور لا يجرؤ أحد أن يتحدث عنها.

واختتم حديثه قائلا، إن النادي منقسم حاليا إلى جبهات في الوقت الحالي، ونعمل حاليا بتكليف من الدولة لخدمة النادي فقط.

وفجر المستشار عماد عبدالعزيز، مفاجأة عن أن اللجنة فكرت جديا في أكثر من مناسبة في الاستقالة.

وأضاف اللواء عماد عبدالعزيز، أنهم يعملون في أجواء غير صحية وللأسف من ينتقد اللجنة هم أبناء النادي، بدلا من القدوم والحديث معهم أو حتى الاتصال بهم.

وكشف رئيس الزمالك أن علاقة الزمالك مع جميع الأندية علاقة حب وتقدير واحترام، مشيرا إلى أن الرياضة وسيلة للتقارب والود وليس العكس.

كما كشف المستشار عماد عبدالعزيز، عن أن جميع اللاعبين المعارين والذين رحلوا عن صفوف الفريق كان بناء على طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق بخطاب موقع بخط يده، وبناء عليه وافقت الإدارة على رحيل اللاعبين.

وحرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة باتشيكو وعبدالحليم على وأشرف قاسم ومدحت عبدالهادي، على جهدهم خلال المرحلة السابقة مع الفريق. وطالب رئيس الزمالك من جميع أبناء الزمالك مساندة الكيان، مؤكدا أن اللجنة أنهت أزمة العضويات التي كان لها بعض المشاكل مع الشؤون القانونية بالنادي.

كما حرص رئيس اللجنة، على توجيه الشكر لعصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية السابق، على الفترة التي قضاها، كما تمنى التوفيق لعمرو الدردير رئيس المنظومة الجديد في مهمته.

وأكد رئيس اللجنة، أنه كان يتمنى أن يتمتع النادي بالسرية في أموره، ولكن أخبار النادي مستباحة للجميع.

وتهكم رئيس الزمالك حول ما تردد عن طلبه تولي الإشراف على كرة القدم، موضحا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وهي أخبار مضحكة.

وأوضح رئيس الزمالك، عدم وجود أي أزمة بين أعضاء اللجنة بسبب رحيل المدير الفني البرتغالي.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن هناك قلة تحاول هدم كيان النادي، مطالبهم برفع أيديهم عن الكيان.

وطالب رئيس الزمالك من محبي النادي، الاستمرار في الدعم لأن النادي هو الباقي والأشخاص زائلون.

كما طلب رئيس اللجنة، من جماهير النادي توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات، وأكد أن جماهير النادي بالملايين والزمالك باق والأشخاص زائلون، ويحيا الزمالك ويحيا جمهوره العظيم.

وأوضح رئيس الزمالك أن علاقة اللجنة مع وزير الشباب والرياضة رائعة، مشيرا إلى أنه يدعم النادي ولم يتدخل لا من قريب أو بعيد، وأي قرارات تخص النادي صدرت من قبل اللجنة.

فيما أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، أن جميع أعضاء اللجنة على قلب رجل واحد، والكل يعمل لمصلحة النادي فقط.

وأضاف المستشار هشام إبراهيم، أنه عضو في النادي منذ 24 عاما، منتميا للزمالك، ولو كان له انتماء آخر لكان عضوا في ذلك النادي.

وتمنى المستشار هشام إبراهيم من الجميع مساندة الزمالك، لأن الكيان هو الأهم.