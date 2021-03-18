الارشيف / اخبار الرياضه

رئيس الزمالك: أحذر الجماهير من الشائعات وعلاقتنا بوزير الرياضة رائعة

0 نشر
وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: أحذر الجماهير من الشائعات وعلاقتنا بوزير رائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، من جماهير النادي توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكد رئيس الزمالك، أن جماهير النادي بالملايين والزمالك باق والأشخاص زائلون، "ويحيا الزمالك ويحيا جمهوره العظيم".

وأوضح رئيس الزمالك أن علاقة اللجنة مع وزير الشباب والرياضة رائعة، مشيرا إلى أنه يدعم النادي ولم يتدخل لا من قريب أو بعيد، وأي قرارات تخص النادي صدرت من قبل اللجنة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا