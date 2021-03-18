شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: أحذر الجماهير من الشائعات وعلاقتنا بوزير الرياضة رائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، من جماهير النادي توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكد رئيس الزمالك، أن جماهير النادي بالملايين والزمالك باق والأشخاص زائلون، "ويحيا الزمالك ويحيا جمهوره العظيم".

وأوضح رئيس الزمالك أن علاقة اللجنة مع وزير الشباب والرياضة رائعة، مشيرا إلى أنه يدعم النادي ولم يتدخل لا من قريب أو بعيد، وأي قرارات تخص النادي صدرت من قبل اللجنة.