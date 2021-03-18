ريال مدريد يحدد بديل فاسكيز بعد فشل مفاوضات التجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

كشفت تقارير صحيفة إسبانية أن نادي ​ريال مدريد​ الاسباني يدرس إعادة أحد لاعبيه السابقين لخلافة الدولي الإسباني لوكاس ​فاسكيز​ الذي ينتهي عقده حزيران المقبل مما يعني أنه يمكن أن يرحل إلى أي فريق بدون مقابل في صفقة انتقال حر.



فاسكيز لا يريد الاستمرار داخل ريال مدريد واتخذ قرارًا بالرحيل عن النادي الملكي بعد نهاية عقده.

ريال مدريد يدرس إمكانية إعادة ​خورخي دي فروتوس​ من صفوف ليفانتي الذي يقدم معه مستوى مميز ويفكر الميرنغي باعادته بشكل جدي.

يذكر ان خورخي دي فروتوس هذا الموسم مع ليفانتي شارك في 30 مُباراة بمُختلف المسابقات وسجّل ثلاثة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.