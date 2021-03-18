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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يحدد بديل فاسكيز بعد فشل مفاوضات التجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021
كشفت تقارير صحيفة إسبانية أن نادي ريال مدريد الاسباني يدرس إعادة أحد لاعبيه السابقين لخلافة الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز الذي ينتهي عقده حزيران المقبل مما يعني أنه يمكن أن يرحل إلى أي فريق بدون مقابل في صفقة انتقال حر.
فاسكيز لا يريد الاستمرار داخل ريال مدريد واتخذ قرارًا بالرحيل عن النادي الملكي بعد نهاية عقده.
ريال مدريد يدرس إمكانية إعادة خورخي دي فروتوس من صفوف ليفانتي الذي يقدم معه مستوى مميز ويفكر الميرنغي باعادته بشكل جدي.
يذكر ان خورخي دي فروتوس هذا الموسم مع ليفانتي شارك في 30 مُباراة بمُختلف المسابقات وسجّل ثلاثة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.