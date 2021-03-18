ايقاف مشروع بناء ملعب جديد لقطبي مدينة ميلانو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

أعلن جيوزيبي سالا عمدة مدينة ​ميلان​و إيقاف مشروع الملعب الجديد لناديي ميلان وإنتر بسبب عدم ثبات ادارة النيراتزوري.



وقال سالا "أعتقد أنه يجب إيقاف هذا المشروع حتى يكون مصير إنتر واضحًا".

وأضاف "أريد أن أقول بوضوح للناس في ميلانو إننا لا نتحدث فقط عن الاستاد بل عن مشروع يكون نصف الاستثمار ويخص مستقبل هذه المنطقة".

وتابع "نفترض أن المشروع يحتاج 5 أو 6 سنوات من العمل لا يمكنني إيقاف هذه المنطقة في المدينة لفترة طويلة وأمنحها للانتر الذي ملكيته غير واضحة في المستقبل".