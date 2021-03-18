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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايسيلا: نسعى لتحقيق الفوز على فريق حتا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021
اكد المدرب الروماني لنادي بني ياس الاماراتي دانييل إيسيلا ان مباراة فريقه مع حتا ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري الخليج العربي ستكون صعبة للغاية.
وصرح إيسيلا قائلاً: "المنافس يسعى لتفادي الهبوط، وبني ياس يمر بمرحلة جيدة، ونسعى لتحقيق الفوز قبل فترة التوقف".
واضاف: "في الفترة الأخيرة قدمنا مباريات على مستوى عالي لهذا نعاني من الإرهاق، ومع ارتقاع درجة الحرارة قد يتسبب في بعض المشاكل".
واختتم: "يقدم المنافس مباريات كبيرة ومستويات جيدة، ولكن ما ينقصه القليل من الحظ، وشاهدنا مباراتنا أمامه في الكأس التي انتهت بالتعادل".