ايسيلا: نسعى لتحقيق الفوز على فريق حتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

اكد المدرب الروماني لنادي ​بني ياس​ الاماراتي ​دانييل إيسيلا​ ان مباراة فريقه مع حتا ضمن منافسات الجولة الـ 22 من ​دوري الخليج العربي​ ستكون صعبة للغاية.



وصرح إيسيلا قائلاً: "المنافس يسعى لتفادي الهبوط، وبني ياس يمر بمرحلة جيدة، ونسعى لتحقيق الفوز قبل فترة التوقف".

واضاف: "في الفترة الأخيرة قدمنا مباريات على مستوى عالي لهذا نعاني من الإرهاق، ومع ارتقاع درجة الحرارة قد يتسبب في بعض المشاكل".

واختتم: "يقدم المنافس مباريات كبيرة ومستويات جيدة، ولكن ما ينقصه القليل من الحظ، وشاهدنا مباراتنا أمامه في الكأس التي انتهت بالتعادل".