فيدال على رادار مارسيليا الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

كشفت تقارير صحفية اهتمام نادي ​مارسيليا​ الفرنسي بالتعاقد مع أرتورو ​فيدال​ لاعب فريق إنتر ميلانو خلال الصيف المقبل.



وبعد تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا لفريق مارسيليا طلب ضم فيدال بداية من الموسم المقبل ومع ذلك يُقال إن لدى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا خططًا أخرى لمستقبله.

مارسيليا يخطط لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة من المتوقع أن يغادر العديد من اللاعبين في نهاية الموسم.

ومع ذلك يستبعد فيدال فكرة الانتقال إلي الدوري الفرنسي لان لاعب خط الوسط البالغ من العمر 33 عامًا حريص على خوض موسم ثان مع إنتر قبل التفكير في المغادرة.