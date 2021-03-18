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كاراغر: صلاح وكاين لن ينتقلا الى الليغا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

تحدث أسطورة نادي الانكليزي ​جيمي كاراغر​ عن إمكانية انتقال محمد صلاح وهاري كاين إلى ​​ أو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي حديث له، قال كاراغر: "أعتقد أنهم ربما فاتهم القارب، إذا أرادوا الذهاب إلى ريال مدريد أو برشلونة، أعتقد أنك تتحدث عن انتقال سيكلف 120 مليون يورو أو ربما أكثر، ولا أعتقد أن الريال والبارسا سينفقان الكثير من الأموال على لاعبين من هذا العمر الآن".

وأضاف: "إذا قام ريال مدريد أو برشلونة باستثمار كبير هذا الصيف، فإن النادي سيفعل ذلك من أجل لاعبين فقط، وهما إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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