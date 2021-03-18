بيريز: هدفنا الفوز على شاختار مرة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

أكد كارليس بيريزلاعب روما الايطالي حرصه على الاستفادة من الفرصة عندما يبدأ مع روما في دور الـ16 من الدوري الأوروبي مع ​شاختار​ دونيتسك.



وقال بيريز: "كانت الهزيمة أمام بارما ضربة قوية ، لكننا في حالة جيدة ومستعدون للعب هنا".

تابع:"صحيح أننا حققنا نتيجة 3-0 في مباراة الذهاب لكننا نأتي إلى هنا متحمسين لأخذ زمام المبادرة وتسجيل الأهداف والفوز بالمباراة".

وأضاف لاعب نادي برشلونة الاسباني السابق :"لقد لعبت بشكل جيد حقًا خلال الشهر الماضي وأنا أعلم أنه يمكنني تقديم المزيد".