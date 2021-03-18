بطولة مونتي كارلو تشهد مشاركة ديوكوفيتش ونادال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

يستعد الصربي المخضرم نوفاك ​ديوكوفيتش​ والروسي دانييل ميدفيديف والإسباني رافاييل ​نادال​ للمشاركة في النسخة القادمة من ​بطولة مونتي كارلو​ للأساتذة ذات الألف نقطة.



وستقام البطولة دون جمهور بسبب جائحة فيروس ​كورونا​، اعتبارا من 10 نيسان المقبل، حسبما أعلن المنظمون.

وسيشارك في النسخة 114 من البطولة، التي فاز بها نادال في 11 مناسبة، 9 من أفضل 10 لاعبين في التصنيف.

وأعلن المنظمون أنه سيتم تطبيق بروتوكول صحي، لكي يتم إجراء البطولة بأفضل شكل ممكن.

واضافوا أن المدرجات ستكون بلا جمهور للعام الثاني على التوالي.