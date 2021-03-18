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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطولة مونتي كارلو تشهد مشاركة ديوكوفيتش ونادال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021
يستعد الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش والروسي دانييل ميدفيديف والإسباني رافاييل نادال للمشاركة في النسخة القادمة من بطولة مونتي كارلو للأساتذة ذات الألف نقطة.
وستقام البطولة دون جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا، اعتبارا من 10 نيسان المقبل، حسبما أعلن المنظمون.
وسيشارك في النسخة 114 من البطولة، التي فاز بها نادال في 11 مناسبة، 9 من أفضل 10 لاعبين في التصنيف.
وأعلن المنظمون أنه سيتم تطبيق بروتوكول صحي، لكي يتم إجراء البطولة بأفضل شكل ممكن.
واضافوا أن المدرجات ستكون بلا جمهور للعام الثاني على التوالي.