دي روسي ينضم الى الجهاز الفني للمنتخب الايطالي

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ميلانو : انضم الدولي الايطالي السابق الفائز بكأس العالم عام 2006 دانييلي دي روسي الى الجهاز الفني لمنتخب بلاده الى جانب المدرب روبرتو مانشيني قبل اربعة أشهر من كأس أوروبا، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الخميس.

وسيشغل دي روسي (37 عامًا) منصب المعاون التقني حتى نهاية كأس أوروبا المؤجلة من العام الماضي الى الصيف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

أمضى لاعب الوسط السابق 18 عامًا مع نادي العاصمة روما قبل ان يعتزل في كانون الثاني/يناير 2020 بعد فترة قصيرة مع بوكا جونيورز الارجنتيني.

خاض لاعب الارتكاز 117 مباراة مع "سكوادرا أزورا" بين عامي 2004 و2017 وتوج بلقب كأس العالم عام 2006 في المانيا على حساب فرنسا في النهائي وحل وصيفًا في كأس أوروبا 2012 امام اسبانيا.

وقال دي روسي "أنا فخور لبدء هذه المسيرة الجديدة مع المنتخب الوطني. سأقوم بمهمتي بحماس علمًا انني لا زلت في البداية وامامي الكثير لأتعلمه".

وسينضم دي روسي الى الجهاز الفني نهاية هذا الاسبوع الحالي قبل النافذة الدولية حيث تخوض ايطاليا ثلاث مباريات ضمن تصفيات القارة الاوروبية لمونديال قطر 2022، حيث تلتقي مع ايرلندا الشمالية في 25 الشهر الحالي، بلغاريا بعدها بثلاثة ايام وليتوانيا في 31 منه.

وقال مانشيني الذي يشرف على المنتخب منذ ايار/مايو 2018 "أنا سعيد بانضمام دانييلي الى المجموعة. أنا متأكد أنه سيشكل اضافة كبيرة للاعبين".

خاض دي روسي اولى مبارياته الدولية في ايلول/سبتمبر 2004 امام النروج وسجل هدفًا.

اعتزل المنافسات الدولية بعد ان فشلت ايطاليا بطلة العالم اربع مرات في التأهل الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد خسارتها في الملحق امام السويد في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

خاض غمار ثلاث نسخات من كأس العالم ومثلها في كأس اوروبا هو رابع اكثر اللاعبين تمثيلا للأزوري بعد الحارس الاسطوري جانلوجي بوفون (176) والمدافعين السابقين فابيو كانافورو (136) وباولو مالديني (126).