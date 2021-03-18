شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُعلق على اختيار 7 لاعبين من صفوفه للمنتخبين الأول والأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز سعادته باختيار 5 لاعبين من صفوف الفريق للمنتخب الوطني الأول، موضحا أنه سعيد بالاختيارات ، ويتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المصري خلال الفترة القادمة، بعد ضم علي جبر وعمر جابر ومحمد فاروق وإسلام عيسى وأحمد أيمن منصور للفريق القومي، مشددا أنهم يستحقون بالفعل التواجد في المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أفريقيا.

شدد قائد المنتخب المصري الأسبق على أنه لولا عدم التوفيق وإصابة الثلاثي رمضان صبحي ومحمد حمدي وأحمد توفيق في لقاء نامونجو بكأس الكونفدرالية لانضم الثلاثي للمنتخب في المعسكر الحالي، إلى جانب قائد الفريق والمنتخب الوطني عبدالله السعيد، ويتمنى عودتهم سريعا للمباريات مع بيراميدز.

كما أشاد المدير الرياضي لبيراميدز باختيار الثنائي أسامة جلال وإبراهيم عادل لصفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، موضحا أنه ثنائي رائع للغاية ويستحق التواجد في الأولمبياد واللعب في بطولة كبيرة بهذا الحجم.