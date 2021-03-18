شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: أعضاء اللجنة على قلب رجل واحد وكلنا نعمل لمصلحة النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن جميع أعضاء اللجنة على قلب رجل واحد، والكل يعمل لمصلحة النادي فقط.

وأضاف المستشار هشام إبراهيم، أنه عضو في النادي منذ 24 عاما، منتميا للزمالك، ولو كان له انتماء آخر لكان عضوا في ذلك النادي، متمنيا من الجميع مساندة الزمالك، لأن الكيان هو الأهم.

من جانبه، كشف اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، عن الإنجازات التي تحققت خلال المدة القصيرة التي تولت فيها اللجنة إدارة نادى الزمالك والتي تمتد لـ75 يوما.

وقال رئيس اللجنة خلال المؤتمر الصحفى المقامة في النادى: "أرض أكتوبر من 2004 أتسحبت كتير وقدرنا توقيع بروتوكول تعاون مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات، وتم توقيعه فى حضور وزير الدولة للإنتاج الحربى محمد مرسى، والفرع الجديد هياخد 4 سنين على الاقل فى التنفيذ بس إحنا بنعمله عشان النادى مش علشانا إحنا لأننا هنمشى هنمشي".

وأضاف اللواء المستشار عماد عبد العزيز: "الفرع الجديد هيتكلف ما يقرب من 2 مليار جنيه والنادى مش هيدفع منهم مليم، وهناخد فلوس كمان مع البدء فى التنفيذ، ومش هانزل الانتخابات وبشتغل للكيان ومفيش حاجة اسمها حكم فردى".

وتابع رئيس نادى الزمالك: "من الانجازات أيضا مزايدة بابلكيشن للزمالك، والاتفاق مع البنك الأهلى بتسديد الاشتراكات عن طريق الموبايل، كما أن هناك دراسة سيتم عرضها ع الجهة الإدارية لإنشاء شركة لكرة القدم محاكاة للعالمية برأس مال مليار ونصف وفور إنشاء الشركة هناخد 600 مليون جنيه ومش هيببقى فيه مشاكل مالية".

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك: "مديونيات كرة اليد والسلة والطائرة 15 مليون جنيه قديمة قبل ما نيجى سددنا جزءا منها وهو 2 مليون ونصف، وبنقول لألعاب الصالات حقكوا علينا وبنحاول نحل مشاكلهم المالية وبنعتذر لهم بالنيابة عن اللجنة".

وأكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك: "ملناش دور فى الانتخابات، فى كلام بيتقال عن اللجنة عيب على السوشيال بس مش هنرد غير عمليا، وفكرنا أكتر من مرة نقدم استقالتنا، وبنشتغل فى أجواء غير صحية بالمرة لا تتناسب معانا، وأبناء نادى الزمالك هم اللى بيشتمونا".

وأضاف: "الأمل موجود فى أفريقيا ومنتظرين نتيجة ماتش آخر وهنعمل اللى علينا، وبيقولوا علينا لجنة خراب وإحنا بنعمل فرع جديد وشركة فى 75 يوم، ومش كل الجمهور عاشق للكيان هناك قلة قليلة لها أهداف".

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك: "لما مشينا ناس إعارة كان بجواب ممضي من باتشيكو علي سبيل الإعارة وإحنا مش فنيين، وبوجه الشكر لباتشبكو ومساعديه وأشرف قاسم ومدحت عبد الهادي وعبد الحليم علي، وبطالب ولاد النادي أرجو أنه يقفوا جنب النادي".