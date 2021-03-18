الامارات | الكندي شابوفالوف ينهي مفاجآت الفرنسي شاردي ويبلغ نصف نهائي «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الكندي شابوفالوف ينهي مفاجآت الفرنسي شاردي ويبلغ نصف نهائي «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المصنف 12 عالمياً دينيس شابوفالوف أول لاعبي تنس كندي يهدي بلده اليوم بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولات للمرة الأولى في بطولات «تنس دبي» للاعبين المحترفين. وجاء ذلك على حساب الفرنسي جيرمي شاردي المصنف 53، والذي توقفت مفاجآته عند دور الـ8، حيث خسر بواقع مجموعتين دون رد (7-5 و6-4). ويسدل الستار على النسخة الـ29 من البطولة غدا، حيث تقام بملاعب "السوق الحرة - دبي"، بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار.

واحتاج شابوفالوف إلى ساعة و25 دقيقة لضمان الفوز على الفرنسي شاردي، وبلوغ النصف النهائي الأول له في الموسم الحالي. ويعد ثاني لاعبي كندا الذين تواجدوا تاريخياً في بطولات الرجال، بعد مواطنه فاسيك بوسبيلي الذي خرج من الدور الأول في نسخة 2015 بالخسارة أمام المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش. وأعرب الكندي شابوفالوف عن رضاه بالمستوى الذي قدمه في دبي، وقال في تصريحات صحافية: «سعيد ببلوغي نصف نهائي بطولة دبي لأول مرة، وأتطلع إلى مواصلة الزخم بشعار إهداء التنس الكندي اللقب الأول».

وتواصلت المفاجآت في النسخة الحالية، بعد أن نجح الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 42 عالمياً والمشارك عبر بطاقة دعوة وجهت له من اللجنة المنظمة، في بلوغ المربع الذهبي، عقب فوز كاراتسيف على الإيطالي انيك سينر المصنف 32 على العالم، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-7 و6-3 و6-2) في مباراة امتدت ساعتين و31 دقيقة.

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